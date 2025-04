SCHWANDORF. Am Sonntag, den 20. April 2025, um 22:50 Uhr, wurde ein Wettbüro in Schwandorf von einem maskierten Täter überfallen. Der bislang Unbekannte betrat die Filiale in der Straße „Am Ahornhof“ und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte übergab daraufhin einen mittleren dreistelligen Betrag. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Schwandorf leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese umfassten einen starken Kräfteansatz sowie den Einsatz eines Polizeihubschraubers. Trotz intensiver Suche blieb der Täter bislang unbekannt. Die Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.

Der Täter wird als etwa 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Er trug grau/schwarze Arbeitskleidung, ein Basecap, ein Tuch vor dem Gesicht, eine Sonnenbrille und Arbeitshandschuhe. Bei der Tat führte er eine schwarze Pistole mit sich und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Sonntagabend in der Nähe des Wettbüros verdächtige Personen oder Aktivitäten bemerkt? Hinweise können direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-2801 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.