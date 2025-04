MEMMINGEN. Am Sonntagnachmittag, den 20.04.2025, wurde bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller ein Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte in der Dr.-Miedel-Straße in Memmingen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr Memmingen stand ein Teil des Dachstuhls um die Gaube herum in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers schnell eingedämmt und ein Übergreifen auf das benachbarte Anwesen verhindert werden. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Memmingen und Amendingen sowie 15 Einsatzkräfte des THW Memmingen und 1 Rettungswagen im Einsatz. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 50.000 Euro liegen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.( KPI Memmingen – KDD)