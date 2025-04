Die 14-jährige Susanna Sotnikov, wurde am Samstagabend gegen 17.00 Uhr, zuletzt im Ortsbereich von Haßfurt gesehen und ist seither verschwunden. Die Haßfurter Polizei sucht seither nach der Vermissten, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und möglicherweise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überörtlich unterwegs ist. Dem Sachstand nach könnte sich die Vermisste auch im Raum Bamberg aufhalten. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß und schlank,

Braune, schulterlange Haare,

Trug zuletzt eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und schwarze Adidas Sneaker

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.