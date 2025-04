NEUSTADT A. D. AISCH. (401) Am Sonntagmittag (20.04.2025) ereignete sich in Sugenheim (Lkrs. Neustadt a. .d. Aisch-Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Fahrer des Motorrads erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Der 29-jährige Mann war gegen 12:40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße St2253 aus Richtung Markt Bibart kommend in Fahrtrichtung Sugenheim unterwegs. Am Ortsrand bog zeitgleich der 83-jährige Fahrer eines VW aus der Hürfelder Straße nach links auf die Staatsstraße ein. Hierbei übersah der Mann offenbar das herannahende Motorrad. Der 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte und kollidierte mit dem Pkw. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 83-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 75-jährige Beifahrerin blieben körperlich unverletzt.

Die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch nimmt den Unfall zur Stunde auf. Die Beamten werden zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die St2253 ist für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl