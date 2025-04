0713 – Einsatzkräfte stoppen verbotenes Autorennen

Göggingen – Am Sonntag (20.04.2025) stoppten Einsatzkräfte zwei 18-jährige Autofahrer nach einem Kraftfahrzeugrennen in der Rumplerstraße.

Gegen 00.45 Uhr waren die beiden 18-jährigen mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und lieferten sich offenbar ein Kraftfahrzeugrennen. Dies bemerkte eine Polizeistreife und stoppte die beiden Autofahrer.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Führerscheine der beiden 18-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden 18-Jährigen.

0714 – Polizei stoppt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Innenstadt – Am Samstag (19.04.2025) beschädigten zwei 14-jährige Tatverdächtige einen Mülleimer in der Senkelbachstraße.

Gegen 21.00 Uhr informierte ein Passant die Polizei. Die beiden 14-Jährigen hatten nach derzeitigen Erkenntnissen Toilettenpapier in dem Mülleimer angezündet. Polizeibeamte stoppten die beiden im Nahbereich und kontrollierten sie. Hierbei flüchtete einer der 14-Jährigen zunächst. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte ihn jedoch wenig später. Auch das Feuerzeug wurde im Rahmen einer Absuche mit dem Diensthund aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die beiden Tatverdächtigen an die Erziehungsberechtigten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen die beiden 14-Jährigen.

0715 – Polizei stoppt Autofahrer mit Blaulicht und sucht Zeugen

Lechhausen – Am Samstag (19.04.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und Blaulicht in der Bozener Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr teilte ein Passant einen auffälligen BMW mit, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit und Blaulicht unterwegs war.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte den besagten BMW und kontrollierten den 22-Jährigen. Im Auto des Mannes fanden die Beamten auch das noch angesteckte Blaulicht. Dieses stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Amtsanmaßung gegen den 22-Jährigen und sucht nach Zeugen. Personen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

0716 – Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt und sucht Zeugen

Lechhausen – Am Donnerstag (17.04.2025) griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 39-Jährigen in einer Straßenbahn an der Ulrichsbrücke an.

Gegen 23.45 Uhr befand sich der 39-Jährige in der Straßenbahn. Hierbei sprachen ihn die beiden bislang Unbekannten an und gingen ihn anschließend körperlich an. Dabei schlugen sie den 39-Jährigen offenbar mehrfach und stießen ihn an der Haltestelle „Ulrichsbrücke“ aus der Straßenbahn. Anschließend traten die beiden Unbekannten den 39-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Der 39-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1:

Männlich, 23 Jahre, 170cm, 80 kg, südländisches Aussehen, trug eine Jeans und eine Cap

Unbekannter 2:

Männlich, 23 Jahre, 175 cm, 80 kg, südländisches Aussehen, trug eine Jeans

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0717 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (16.04.2025) bis Donnerstag (17.04.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Euler-Chelpin-Straße mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0718 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Oberhausen – Am Samstag (19.04.2025) meldeten Anwohner Schussgeräusche in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße bei der Polizei. Einsatzkräfte stellten eine Schreckschusswaffe sicher.

Gegen 10.00 Uhr nahmen Anwohner ein lautes Geräusch wahr und informierten die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 20-jährigen Bewohner des Hauses und seiner Mutter zu einem Streit. Hierbei schoss der 20-Jähriger offenbar mit der Schreckschusswaffe in die Luft. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen vor Ort fest und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung gegen den 20-Jährigen.

0719 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Kriegshaber – Am Sonntag (20.04.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Hirblinger Straße unterwegs.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Kontrolle zeigte, lag gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre vor. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 22-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens trotz Fahrverbots gegen den 22-Jährigen.

0720 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Pfersee - Am Freitag (18.04.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Lutzstraße unterwegs.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

0721 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Kriegshaber – Am Freitag (18.04.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer alkoholisiert im Kobelweg unterwegs.

Gegen 03.30 Uhr fiel einer Polizeisteife die Fahrweise des 21-Jährigen auf, der zunächst die Anhaltesignale der Streife ignorierte. Als der 21-Jährige schließlich stoppte, fuhr er dabei gegen den Randstein.

Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest dann einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Führerschein sowie den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

0722 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am Freitag (18.04.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein graues E-Bike in der Bahnhofstraße.

In der Zeit von 13.15 Uhr bis 16.45 Uhr stand das E-Bike der Marke Centurion versperrt vor einer Bäckerei Höhe der Hausnummer 18. Als der Eigentümer zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.