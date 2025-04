SEESHAUPT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Samstag, den 19. April 2025, kam es auf der Staatsstraße 2064 bei Seeshaupt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann so schwer verletzt wurde, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Die Polizeiinspektion Penzberg übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Samstag (19. April 2025), gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Münchner mit seinem Pkw Seat die Staatsstraße 2064 in Fahrtrichtung Seeshaupt. Aus Richtung Magnetsried kommend geriet er, nach derzeitigem Kenntnisstand, kurz nach der Abzweigung Oppenried aus unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 90-jährige Münchner war allein im Pkw und wurde nach der Bergung in ein Unfallkrankenhaus gebracht, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht am Unfall beteiligt. Am Pkw des Münchners entstand ein Totalschaden von ca. 15.000 Euro.

Die Staatsstraße war über mehrere Stunden gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bernried, Seeshaupt und Magnetsried waren mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen, eine Notärztin und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Penzberg führt nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Hierzu wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.