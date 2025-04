BAYREUTH. In der Nacht zum Sonntag brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bayreuth ein Feuer aus. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 1.30 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses im Emil-Warburg-Weg starken Rauch und wählte den Notruf. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Bayreuther Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifen der umliegenden Polizeiinspektionen zum Einsatzort. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen schwer verletzen Bewohner. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache übernommen.