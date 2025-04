WIGGENSBACH. Am frühen Nachmittag des 19.04.2025, kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuhausen und Wiggensbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Motorradfahrer und einer entgegenkommenden 55-jährigen Pkw-Lenkerin. Der aus Richtung Kempten kommende Motorradfahrer verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw, welcher sich nach dem Zusammenstoß überschlug und im angrenzenden Feld auf der Seite zu Liegen kam. Das Motorrad geriet in Vollbrand und musste von den eingesetzten Feuerwehrkräften gelöscht werden. Sowohl der 23-Jährige als auch die 55-Jährige, wurden beide jeweils schwer verletzt und unter anderem mittels Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Ortsverbindungsstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren Wiggensbach und Buchenberg waren mit insgesamt 54 Einsatzkräften vor Ort. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013).