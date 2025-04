HEROLDSBACH, LKR. FORCHHEIM. Am Freitagabend sprengten zunächst Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Heroldsbach. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Um kurz nach 22 Uhr sprengten die Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße „Burgleite“ und richteten dabei einen Schaden von rund 5.000 Euro an. Anschließend flüchteten sie ohne Beute mit einem Auto. Zeugen teilten den Sachverhalt sofort der Polizei mit. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten Kräfte der Polizei Forchheim zwei 20-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Forchheim vorläufig festnehmen. In den Einsatz waren außerdem Kräfte der örtlichen Feuerwehr sowie der Zentralen Einsatzdienste Bamberg eingebunden.

Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten diverse Beweismittel bei den jungen Männern. Die beiden wurden inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.