BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Freitagnachmittag erlitt eine Frau bei einem Sturz am Staffelberg tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.30 Uhr rutschte die 46-Jährige aus bisher unklarer Ursache am Staffelberg, im Bereich des Loffelder Kreuzes, an einer Felskante ab und stürzte über zehn Meter in die Tiefe. Zeugen wählten den Notruf und Kräfte der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber und Notarzt sowie Beamte der Polizei Bad Staffelstein und Lichtenfels eilten zum Einsatzort. Die Dame aus dem Landkreis Sonneberg hatte bei dem Sturz tödliche Verletzungen erlitten, sodass der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Die Kriminalpolizei Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Sturzursache übernommen.