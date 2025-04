FÜRSTENFELDBRUCK.Beim Brand einer Wohnung in Fürstenfeldbruck entstand am gestrigen Abend Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:45 Uhr waren die Rettungskräfte darüber informiert worden, dass ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung an der Beethovenstraße aktiviert sei. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich aufgrund des wahrnehmbaren Brandgeruches gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und fand diese stark verrußt vor. Die Küche war komplett ausgebrannt. Zwei Hunde konnten gerettet werden, Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konnte im Rahmen der ersten Ermittlungsarbeiten festgestellt werden, dass der Herd in der Küche angeschaltet war und sich darauf abgelegte Kleidung entzündet hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro.

Gegen die 43-jährige Bewohnerin, die während der Löscharbeiten nach Hause zurückkehrte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.