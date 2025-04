SELB, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag erfolglos in ein Gebäude in Selb einzudringen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, versuchten Einbrecher, gewaltsam in das Gebäude einer Technischen Prüfstelle in der Vielitzer Straße zu gelangen. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 5.000 Euro an. Die Täter scheiterten und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Ob ein Bezug zu den Einbrüchen in Hof besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.