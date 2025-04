HOF. In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in zwei Objekte in der Fuhrmannstraße in Hof ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Küchenstudio und einer Technischen Prüfstelle in der Fuhrmannstraße. Sie erbeuteten Bargeld im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe und hinterließen einen Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof prüft einen möglichen Zusammenhang der Taten und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei den Beamten zu melden.