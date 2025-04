605. Terminhinweis: Der Frauenchor der Münchner Polizei sucht Verstärkung und lädt zum Mitsingen und anschließendem Konzert ein – Olympiapark

Am Samstag, 10.05.2025, veranstaltet in der Zeit von 10:00-16:00 Uhr der Frauenchor der Münchner Polizei in den Räumlichkeiten der Evangelischen Olympiakirche, Helene-Mayer-Ring 25 in 80809 München, einen Mitsing-Tag mit anschließendem Konzert.

Unter dem Motto: „Wir bringen DICH zum Singen“, werden Frauen ab 18 Jahren mit und ohne Chor-Erfahrung gesucht, die in diesem Zeitraum mitproben wollen und vielleicht so ihre Lust am Chorsingen wecken.

Geprobt werden die Udo Jürgens-Schlager "Griechischer Wein" und "Aber bitte mit Sahne", der ABBA-Klassiker "Super Trouper", "City of Stars" aus LaLaLand sowie "Calypso", ein karibisch angehauchter Kanon.

Zwischen den Proben wird bei einem kleinen Buffet auch Zeit sein, um sich auszutauschen und mehr über den Chor zu erfahren.

Zum Abschluss des Probentags, ab circa 16:00 Uhr, gibt es Kaffee und Kuchen, zu dem sich dann auch schon Angehörige und Konzertbesucher gesellen dürfen. Anschließend findet um 17:30 Uhr in der Olympiakirche das Konzert mit den erlernten Liedern statt, ergänzt durch einige Lieder des bestehenden Chores.

Weitere Informationen über den Frauenchor der Münchner Polizei finden Sie unter: www.frauen-polizeichor.de

Wir bitten um Anmeldung unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse: info@frauen-polizeichor.de

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Konzert herzlich eingeladen.