601. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge; Festnahme von mehreren Tatverdächtigen – Am Hart

Am Montag, 14.04.2025, gegen 17:15 Uhr, konnten ein 25-Jähriger sowie seine 26-jährige Begleiterin, jeweils mit Wohnsitz in München, durch zivile Polizeibeamte beim unerlaubten Verkauf verschiedener Betäubungsmittel beobachtet werden. Der 25-Jährige und die 26-Jährige sowie ein 31-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, der die Betäubungsmittel erworben hatte, wurden vorläufig festgenommen.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde die Wohnung des 25-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Hier wurden Betäubungsmittel, u.a. eine nicht geringe Menge Kokain, Verkaufsutensilien sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den 25-Jährigen sowie die 26-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeleitet. Beide wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen den 25-Jährigen wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen. Die 26-Jährige wurde entlassen.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 83 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

602. Einbruch in Kindergarten – Aubing

Zwischen Mittwoch, 16.04.2025, gegen 16:00 Uhr, und Donnerstag, 17.04.2025, gegen 06:30 Uhr, wurde in einen Kindergarten in Aubing eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Tür in das Gebäude.

Dort wurden mehrere Zimmer durchsucht. Hierbei wurde nichts entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ubostraße und Altostraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

603. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohung – Berg am Laim

Am Donnerstag, 17.04.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in einer Grünanlage in Berg am Laim aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Im Zuge des Streites sollen zwei Personen jeweils eine Schusswaffe und ein Messer gezogen und damit die andere Personengruppe bedroht haben.

Mehrere Zeugen verständigten über den Notruf die Polizei. Daraufhin begaben sich eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. Die Personengruppen konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Durch die Befragung der Zeugen konnte eine detaillierte Täterbeschreibung gewonnen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Tatverdächtiger, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München, in der Berg-am-Laim-Straße festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine Verpackung einer Softair-Waffe aufgefunden werden. Die Waffe selbst wurde weder in der Wohnung noch auf dem Fluchtweg aufgefunden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München, festgenommen werden. Bei dem 15-Jährigen konnte kein Messer aufgefunden werden.

Beide Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststellte gebracht. Nach Anzeigenerstattung wegen Bedrohung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung des 18-Jährigen wurden er und der 15-Jährige, mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten, wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 geführt.