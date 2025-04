DIESSEN AM AMMERSEE. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Traidtcasten, einer Räumlichkeit des Pfarramts Dießen, wurde am heutigen Vormittag der Leiter der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee, Erster Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler, in den Ruhestand verabschiedet.

Alfred Ziegler stand fast 45 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei – und das mit Leib und Seele. Mit seinem Weitblick und seinen Werten, die er stets auch im Dienst und Einsatz umzusetzen pflegte, bereicherte er das Polizeipräsidium Oberbayern Nord und die gesamte Bayerische Polizei. So betonte Polizeipräsident Gietl in seiner Festrede: „Mit Ihrem Weggang werden wir einen höchst ambitionierten und engagierten Polizisten, eine höchst angesehene Führungskraft, vermissen.“

Auch Dießens Erste Bürgermeisterin, Sandra Perzul, und stellvertretende Landrätin, Margit Horner-Spindler, bedankten sich bei Alfred Ziegler für seine Leistung und hießen den nun für sechs Monate mit den Führungsaufgaben betrauten Kriminalhauptkommissar Eric Hollfelder herzlich willkommen.

Leicht fällt es Alfred Ziegler nicht, das – wie er sagt – „Netzwerk Polizei“ zu verlassen. Sehr gerne hat er fast 45 Jahre lang den Beruf des Polizisten ausgeübt. Natürlich freue er sich, zukünftig mehr Zeit für seine Hobbys, wie Motocross oder das Modellfliegen zu haben. Auch fährt der angehende Pensionist gerne Mountainbike und Rennrad – die längste Tour bisher: eine der beliebtesten Radwegstrecken Europas, einmal rund um den Bodensee beim Bodenseemarathon an einem Tag.

Kriminalhauptkommissar Eric Hollfelder freut sich sehr auf die Zeit der Führungsbewährung als Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Dießen und dankt der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord für das entgegengebrachte Vertrauen. In den verbleibenden zwei Wochen erfolgt nun die finale Übergabe der Dienstgeschäfte und zum 01. Mai wird er die neuen Aufgaben und Herausforderungen als Inspektionsleiter angehen.

Herr Polizeipräsident Günther Gietl wünschte Kriminalhauptkommissar Eric Hollfelder viel Erfolg für seine Führungsbewährung und dem angehenden Pensionisten Alfred Ziegler einen guten Einstieg in die Pension, Freude an den neuen Herausforderungen und Aufgaben und allem voran Gesundheit.

im Bild v.l.: stellv. Landrätin Margit Horner-Spindler, KHK Eric Hollfelder, EPHK Alfred Ziegler, Erste Bürgermeisterin Sandra Perzul, PP Günther Gietl.