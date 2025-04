HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am gestrigen Abend (16.04.2025) berührte ein Mann in sexueller Absicht zwei Kinder an einem Spielplatz. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen nach befanden sich die beiden Mädchen gegen 21.15 Uhr auf dem Spielplatz in der Streiblstraße als sich ihnen ein Mann näherte. In der Folge berührte dieser die beiden Mädchen in unsittlicher Weise. Die beiden Mädchen konnte sich losreißen und gingen nach Hause. Eine der Mütter verständigte umgehend die Polizei, als die Tochter sich ihr anvertraute. Der 40-jährige Mann konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Deggendorf noch am Spielplatz vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Bei einer heutigen (17.04.2025) richterlichen Vorführung wurde der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Personen, die in Hengersberg im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 17.04.2025, 15.20 Uhr