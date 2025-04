KULMBACH. Am Donnerstagvormittag erwischte der Bewohner eines Einfamilienhauses in Kulmbach auf frischer Tat einen Einbrecher, der sofort flüchtete. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Um 11 Uhr überraschte der Hausbewohner in der Stettiner Straße den Einbrecher in seinem Anwesen. Dieser hatte sich zuvor Zugang zum Anwesen verschafft. Nach einer kurzen verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Bewohner eine leichte Verletzung erlitt, flüchtete der Täter ohne Beute durch die Haustüre in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Polizei Kulmbach verlief bisher ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

trug ein helles Oberteil mit Kapuze, eine Kappe und eine dunkle Hose

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.