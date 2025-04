0707 – Polizei warnt vor Betrug – „Stranded Traveller“

Augsburg – Seit Dezember 2024 kam es im Bereich Augsburg zu mehreren Betrügereien. Bislang unbekannte Täter sprachen in der Augsburger Innenstadt überwiegend jüngere Erwachsene an und gaben sich als „gestrandete Reisende“ in Not aus. Sie behaupteten, dass ihre EC-Karte eingezogen wurde. Um das Hotelzimmer zu bezahlen, baten die Unbekannten ihre Opfer um Bargeld. Um Vertrauen zu erlangen, versprachen die Täter, das geliehene Geld per Sofort-Überweisung zurückzuzahlen und tätigten diese per Handy vor den Augen der Geschädigten. Die genutzte Banking-App war jedoch manipuliert und die Überweisung nur fingiert.

Insgesamt entstand nach aktuellem Kenntnisstand mindestens ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand.

Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen.

Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel die Polizei.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/stranded-traveller-scam-trickbetrueger-nutzen-hilfsbereitschaft-aus/

0708 – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus einem Auto

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (15.04.2025), 22.30 Uhr, bis Mittwoch (16.04.2025), 07.50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Auto in der Dominikanergasse. Der Täter entwendete mehrere Gegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0709 – Autofahrerin verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (16.04.2025) fuhr eine 19-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Cannabis in der Stadtberger Straße. Hierbei touchierte sie ein geparktes Auto.

Gegen 21.30 Uhr fuhr die 19-Jährige entlang der Stadtberger Straße entgegen der Einbahnstraße. Den entgegenkommenden Autos wich die Autofahrerin in einer Parklücke aus. Hierbei touchierte sie einen blauen Mazda 2. Dieser parkte am linken Fahrbahnrand. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Eine Polizeistreife bemerkte den Unfall und kontrollierte die 19-Jährige. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-jährige Frau.

0710 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am gestrigen Mittwochabend (16.04.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz.

Gegen 20.00 Uhr beleidigte ein 26-jähriger Mann eine 16- Jährige und zwei 18-Jährige. Eine Gruppe junger Männer bemerkte dies und ging dazwischen. Im weiteren Verlauf beleidigte der 26-Jährige offenbar ebenfalls einen 17-Jährigen aus der Gruppe. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eine Polizeistreife bemerkte die Auseinandersetzung und beruhigte die Situation.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 26-jährigen Mann.

0711 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Im Zeitraum von Donnerstag (10.04.2025), 20.00 Uhr, bis Freitag (11.04.2025), 12.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen braunen Audi A5 in einer Tiefgarage in der Familie-Einstein-Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Vorfall wurde der Polizei im Nachgang gemeldet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0712 – Polizei ermittelt nach Diebstahl einer Geldbörse

Lechhausen – Am vergangenen Dienstag (15.04.2025), gegen 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 90-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Neuburger Straße (200er Hausnummern). Die Geldbörse befand sich in der verschlossenen Handtasche am Einkaufswagen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.