LANGENBACH, LKR. HOF. In der Nacht zum Donnerstag brach auf einem Firmengelände im Gemeindebereich Geroldsgrün ein Brand aus. Trotz des erheblichen Sachschadens wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 1 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Hochfranken die Meldung über ein brennendes Firmengebäude. Als die Feuerwehrkräfte und Polizeibeamten der umliegenden Dienststellen am Brandort eintrafen, stand ein Geschoss des Bürogebäudes in Vollbrand. Mehrere dort wohnende Personen hatten das Objekt bereits verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten aufgrund zahlreicher Glutnester bis in die Morgenstunden an. Derzeit wird weiterhin eine Brandwache gestellt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf zirka 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist momentan noch unklar.