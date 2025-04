VILSBIBURG, LKR. LANDSHUT. Nachdem am Dienstag, 15.04.2025, eine 75-jährige Frau gegen 15.30 Uhr vor ihrem Anwesen von einem 41-jährigen Angehörigen mit seinem Fahrzeug angefahren wurde, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den Mann zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

Er ist am Mittwoch, 16.04.2025, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Die 75-jährige Frau befindet sich nach wie vor in stationären Behandlung.

Hintergründe und Motiv der Tat sind bislang weiter unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Veröffentlicht: 17.04.2025, 08.55 Uhr