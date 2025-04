593. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 29-Jährigen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 16.04.2025, Nr. 590

Wie bereits berichtet, wurde seit Dienstag, 15.04.2025, gegen 15:45 Uhr, ein 29-Jähriger vermisst. Von der Polizei wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt.

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 14:00 Uhr, sprach der 29-Jährige eigenständig einen Taxifahrer am Ostbahnhof in München an. Im weiteren Verlauf konnte der 29-Jährige wieder in die Obhut der Mutter übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.