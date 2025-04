Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Drei mutmaßliche Einbrecher nahmen Polizisten am frühen Montagmorgen in Ebensfeld fest. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl erlassen.

Kurz nach Mitternacht bemerkte eine aufmerksame Nachbarin im Stadtgebiet von Ebensfeld drei Personen, die mit Taschenlampen in ein Einfamilienhaus eindrangen. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Zeugin verständigte umgehend den Polizeinotruf.

Wenige Minuten später trafen mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Lichtenfels am Einsatzort ein. Die drei Tatverdächtigen flüchteten beim Erkennen der Einsatzkräfte in Richtung Bahnhof, konnten jedoch kurze Zeit später gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei syrische Staatsangehörige im Alter von 13, 15 und 18 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten bei diesen mutmaßliches Diebesgut, darunter Bargeld, Schmuck sowie Sammlermünzen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Dienstagvormittag durch einen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg Haftbefehl gegen den 18-Jährigen. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die beiden jüngeren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.