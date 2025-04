Seit Dienstag, 15.04.2025, 15:45 Uhr, wird ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen vermisst. Der 29-Jährige leidet an einer autistischen Erkrankung und ist in München nicht orientiert. Er könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden.

Der 29-Jährige befindet sich zusammen mit seiner Mutter zu Besuch in München und wurde zuletzt am Kaufhaus "Oberpollinger" in der Neuhauser Straße 18 gesehen. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und einer Beschreibung des Vermissten ist unter dem folgenden Link zu finden:

Die Bayerische Polizei - Vermisstenfahndung nach 29-Jährigem in München-Altstadt

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

ca. 190 cm groß, 90 kg schwer, braune Haare (an den Schläfen grau), Drei-Tage-Bart, tiefe Stimme, west-/nordeuropäische Erscheinung.

Bekleidung:

khakifarbene Hose, senfgelbe Weste, dunkelblaues Poloshirt

Mitgeführte Gegenstände:

dunkelgrüne Umhängetasche, Ausweis, Mobiltelefon

Zeugenaufruf:

Wer hat den 29-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.