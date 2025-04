Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

MEEDER, LKR. COBURG. Wie bereits am 7. April und 9. April berichtet, kam es bei Meeder, im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen, zu einigen Brandfällen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg in Zusammenarbeit mit der Polizei in Thüringen und der zivilen Einsatzgruppe der Zentralen Einsatzdienste Coburg, führten nun zu einem 69-jährigen Tatverdächtigen.

Am Dienstagmorgen vollzogen Kräfte der Kriminalpolizei Coburg einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 69-Jährigen aus Eisfeld. Mit den Taten konfrontiert, räumte er ein, für einige Brandfälle verantwortlich zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werfen ihm die Beamten insgesamt 14 Taten vor, sechs davon in Bayern, für die er sich nun wegen des Verdachts der Brandstiftung verantworten muss.