NÜRNBERG. (395) Am Dienstagnachmittag (15.04.2025) überfiel ein Mann unter Vorhalt eines Messers eine Supermarktfiliale im Nürnberger Westen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nur eine Stunde später zur Festnahme eines dringend Tatverdächtigen.



Der vorerst unbekannte Täter stellte sich gegen 13:25 Uhr an der Kasse des Supermarktes in der Reutersbrunnenstraße an. Als er an der Reihe war, beugte er sich zur Kassiererin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, öffnete er die Tasche seiner Jacke und zeigte ein darin befindliches Messer.

Die Kassiererin machte verbal auf ihre Situation aufmerksam, woraufhin sich der Täter einer weiteren Angestellten an der Kasse zuwandte. Er entnahm aus der geöffneten Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchtete auf einem Fahrrad.

Mittels einer sehr guten Personenbeschreibung und eines Bildes, welches von ihm im Supermarkt gefertigt worden war, wurde umgehend eines Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet.

Rund eine Stunde nach der Tat stellten Zivilbeamte den Tatverdächtigen im Archivpark (Pirckkheimer Straße, Nürnberg) fest. Nach Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte er festgenommen werden.

Es handelte sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er führte die Tatbeute noch mit sich. Weiterhin gab er an, dass Fahrrad, auf welchem er geflüchtet war, zuvor in Fürth entwendet zu haben.

In der Dienststelle führte ein Arzt eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen durch. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen schweren Raubes.

Nachdem der 39-Jährige in die Haftzelle verbracht worden war, äußerte er suizidale Absichten, woraufhin er in eine Fachklinik verlegt wurde. Im Anschluss an seine Entlasssung erfolgt eine Vorführung beim Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage.

Erstellt durch: Janine Mendel