OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Nach einem Überfall auf ein Mobilfunkgeschäft am Samstag, den 29. März, fahndet die Polizei nach wie vor mit Hochdruck nach einem bislang unbekannten Täter. Hierzu wenden sich die Ermittler mit einem Foto des Gesuchten an die Öffentlichkeit. Wie bereits berichtet, hat der Mann Geld unter Vorhalt eines Schlagstocks erbeutet und ist unerkannt geflüchtet.



Das Tatgeschehen hatte sich bereits am 29. März, einem Samstagtagnachmittag gegen 14:00 Uhr, zugetragen. Dem Sachstand nach betrat der Unbekannte ein dortiges Mobilfunkgeschäft, zeigte einen mitgeführten Schlagstock und entwendete eine als Kaffeekasse genutzte durchsichtige Sammelbox. Mit seiner Beute entfernte sich der Täter in Richtung Miltenberger Straße. Verletzt wurde niemand. Der Beuteschaden liegt dem Kenntnisstand nach in einem niedrigen dreistelligen Bereich.





Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, circa 175 cm und kräftige Statur

Brauner Hautton

Bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen, weißes Langarmoberteil, darüber beige / braune Weste

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat fahndeten eine Vielzahl an Streifen der Obernburger Polizei, wie auch benachbarter Dienststellen nach dem Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise von Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden sind.

Wer hat zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten?

Wer hat den Mann im Vorfeld oder auf seiner Flucht gesehen?

Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten oder sonst sachdienliche Hinweise geben?

Öffentlichkeitsfahndung mit Bild des Gesuchten



Nachdem die Identität des Mannes bisher noch nicht geklärt ist, wenden sich die Kriminalbeamten nun mit einem Bild des Gesuchten vom Tatgeschehen an die Bevölkerung. Die Ermittler hoffen im Zuge dessen, Zeugen zu finden, die den Täter erkennen oder am Tattag gesehen haben.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.