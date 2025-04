ERLANGEN. (394) Am vergangenen Dienstagmittag (08.04.2025) überfiel ein zunächst unbekannter Mann eine Seniorin in ihrem Haus im Erlanger Stadtteil Alterlangen und entwendete ihr Schmuck und Wertgegenstände. Der Kriminalpolizei Erlangen gelang es nun, einen 35-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Er befindet sich in Untersuchungshaft



Gegen 11:30 Uhr verschaffte sich ein zunächst Unbekannter Zugang zu dem Wohnhaus einer 86-jährigen Frau im Distelweg. Im Innenraum griff er die Geschädigte an, riss ihr eine Kette vom Hals und entwendete weitere Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchtete er aus dem Haus. Die schwerverletzte 86-Jährige rief daraufhin um Hilfe, wodurch alarmierte Nachbarn die Polizei verständigten.

Als mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Tatort eintrafen, war der Täter bereits geflüchtet. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten an diesem Tag nicht zu dessen Ergreifung. Die Geschädigte wurde aufgrund ihrer schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung am Tatort. Im Zuge der nun folgenden akribischen Ermittlungsarbeit, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurde, erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 35-jährigen Mann. Daraufhin erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Erlangen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Beamte der zivilen Einsatzgruppe Nürnberg nahmen den 35-Jährigen am 14.04.2025 (Montag) im Bereich des Nürnberger Hauptbahhofs fest und führten ihn dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Erlangen vor. Inzwischen befindet er sich in Untersuchungshaft und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler