NÜRNBERG. (393) Am Dienstagnachmittag (15.04.2025) meldete eine Mutter ihr Kind im Bereich des Wöhrder Sees als vermisst. Ein Passant konnte den Jungen im See erblicken und an Land bringen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 4-Jährige am Abend in einem Krankenhaus.



Die Mutter war mit ihrem Sohn gegen 16:00 Uhr am Wöhrder Wiesenweg im Bereich des Spielplatzes an der Norikusbucht unterwegs. Hierbei entfernte sich das Kind. Kurz darauf ging bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsienst und Feuerwehr ein Notruf über ein vermisstes Kind ein. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erblickte ein Passant das Kind im Wasser, zog es an Land und übergab es an die eintreffenden Beamten. Diese begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, welche im Fortgang von Notarzt und Rettungsdienst fortgeführt wurden. Trotz dieser Maßnahmen verstarb das Kind am Abend in einem Krankenhaus.

Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl