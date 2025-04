BOOS. Am Dienstagmittag wurde bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller der Brand eines Hauses in der Babenhauser Straße in Boos mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Boos stand bereits ein Teil des Dachstuhls des Hauses in Flammen. Zusammen mit den weiteren Feuerwehren der umliegenden Ortschaften Fellheim, Niederrieden und Winterrieden konnte der Brand mit insgesamt 76 Einsatzkräften gelöscht und ein völliges Niederbrennen und Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der entstandene Schaden an dem Haus ist aber so groß, dass dieses nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe lässt sich nicht genau beziffern, liegt aber bei mehreren hunderttausend Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes drei Bewohner im Haus. Sie konnten das Gebäude alle rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. ( KPI Memmingen – KDD)

