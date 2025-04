GÜNZBURG. Am Morgen des 14.04.2025, teilte eine 42-Jährige der Polizei mit, dass sie ihre 76-jährige Mutter im Rahmen eines Streits getötet habe.

Gegen 08:54 Uhr verständigte eine 42-Jährige die Polizeiinspektion Günzburg nach einer Auseinandersetzung mit ihrer 76-jährigen Mutter. Sie gab an, dass sie ihre Mutter in einem vorangegangenen Streit vermutlich getötet habe.

Einsatzkräfte fanden die 76-Jährige an der mitgeteilten Einsatzörtlichkeit leblos auf. Die 42-jährige Tatverdächtige befand sich ebenfalls vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 76-Jährige noch an der Einsatzörtlichkeit. Die Beamten nahmen die 42-Jährige widerstandslos fest.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte beim Amtsgericht Memmingen Haftbefehl gegen die 42-Jährige. Am 15.04.2025 führte die Kriminalpolizei die Tatverdächtige bei der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Diese erließ den Haftbefehl wie beantragt und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss brachten die Beamten die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Tatmotiv liegt nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vermutlich in familieninternen Streitigkeiten. Die richterlich angeordnete Obduktion des Opfers ergab als Todesursache massive Gewalteinwirkung gegen den Hals.

Das für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

(KPI Memmingen)

