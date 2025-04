ERLANGEN-LAND. (392) Die Polizeiinspektion Erlangen-Land hat einen neuen Leiter. Seit dem 01.04.2025 steht Polizeihauptkommissar Matthias Völler der Dienststelle in Uttenreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) vor.



Matthias Völler beendet mit seinem Wechsel zur Polizeiinspektion Erlangen-Land eine mehrmonatige Interimszeit. Zuletzt leitete Sven Deters von der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Dienststelle im Rahmen seines Aufstiegsverfahrens in die 4. Qualifikationsebene, nachdem der langjährige Dienststellenleiter Matthias Link die Inspektion im September 2024 in Richtung Altdorf verlassen hatte.

Den gebürtigen Erlanger Matthias Völler zog es bereits nach seiner Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei im März 2005 zurück nach Mittelfranken. Dort war Völler im Anschluss für mehr als sieben Jahre bei der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen eingesetzt. Nach einem zweijährigen Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg kehrte er wiederum nach Mittelfranken zurück, wechselte jedoch zur Kriminalpolizei. Zunächst war Matthias Völler für vier Jahre beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken tätig. Ab dem Jahr 2018 folgten unter anderem Verwendungen bei der Kriminalpolizei Nürnberg, der Abteilung Versorgung sowie dem Sachgebiet Einsatz des Polizeipräsidiums.

Der Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land ist für den 42-Jährigen eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits im November 2022 war er dort für eineinhalb Jahre der Vertreter des damaligen Dienststellenleiters Matthias Link. Seit dem 01.04.2025 nimmt Matthias Völler selbst im Chefsessel der Dienststelle Platz. Für Polizeipräsident Adolf Blöchl ist der Polizeihauptkommissar ein Wunschkandidat auf diesem Posten. „Matthias Völler ist ein Vollblutpolizist mit großer Erfahrung, der gleichermaßen mit Herz wie mit Verstand führt. Er weiß, dass es bei der Führungsverantwortung nicht nur um Einsätze, sondern auch um die Mitarbeiter geht.“, hebt der mittelfränkische Polizeichef die Fähigkeiten seines neuen Dienststellenleiters hervor. Vorgänger Matthias Link schließt sich diesen Worten an: „Ich denke sehr gerne an unsere Zusammenarbeit zurück. Die Tatsache, dass Matthias jetzt mein Nachfolger geworden ist, macht mir meinen Wechsel nach Altdorf im Nachhinein noch etwas leichter. Bei ihm ist die Dienststelle definitiv in guten Händen!“

Lob hat der Polizeipräsident auch für Vorgänger Matthias Link übrig. Dieser habe mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land ein gut bestelltes Haus an seinen Nachfolger übergeben. Dafür sprechen laut Blöchl nicht zuletzt die statistischen Werte der Dienststelle. Eine Aufklärungsquote von 65,3 % ist für ihn nur einer der Indikatoren für die erfolgreiche Polizeiarbeit, die durch die Kolleginnen und Kollegen im östlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt geleistet wird. Eine Häufigkeitszahl von 1750 (Straftaten pro 100.000 Einwohner) macht darüber hinaus deutlich, wie sicher es sich im Zuständigkeitsbereich der Inspektion lebt.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land betreut auf einer Fläche von ca. 200 qkm rund 58.000 Einwohner. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Stadt Baiersdorf, die Märkte Eckental und Heroldsberg sowie die Gemeinden Bubenreuth, Buckenhof, Kalchreuth, Marloffstein, Möhrendorf, Spardorf und Uttenreuth.

Matthias Völler selbst blickt seiner Tätigkeit als Polizeichef in Uttenreuth mit großer Freude entgegen: „Ich danke dem Polizeipräsidium für das Vertrauen in mich und meinem Vorgänger Matthias Link dafür, dass ich so viel von ihm lernen konnte.“ Für den dreifachen Familienvater soll es zukünftig nicht alleine um Zahlen und Statistiken gehen. Die Dienststelle in Uttenreuth charakterisiere in erster Linie das familiäre Verhältnis aller Beschäftigten. „Ich sehe mich als Teamplayer und somit als Teil des Ganzen“, betont Völler. Neben dem Miteinander innerhalb der Dienststelle möchte er vor allem auch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen anderen Behörden und Organisationen im Zuständigkeitsbereich der Inspektion weiterführen.



Erstellt durch: Michael Konrad