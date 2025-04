Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

A9/PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Den richtigen Riecher hatten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Sonntagnachmittag bei der Kontrolle eines polnischen Fahrzeugs auf der Rastanlage Fränkische Schweiz. Sie konnten Crystal im mittleren zweistelligen Grammbereich sicherstellen.

Gegen 14.30 Uhr unterzogen die Polizisten ein Personenkraftwagen mit polnischer Zulassung einer Kontrolle. Hierbei fanden sie insgesamt 6 Tütchen, die Crystal im mittleren zweistelligen Grammbereich beinhalteten. Der 36-jährige Beschuldigte aus Polen gab an, die Drogen für den Eigenkonsum aus Polen mitgebracht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der Beschuldigte am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann, der nun in Untersuchungshaft sitzt.