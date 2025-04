SCHROBENHAUSEN.Bei einem Einbruch in einen Schrobenhausener Produktionsbetrieb erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende Rohstoffe von erheblichem Wert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 11.04., 14:00 Uhr und Montag, 14.04., 06:00 Uhr drangen die Unbekannten über ein gewaltsam geöffnetes Hallentor in das Betriebsgebäude am Königslachener Weg ein und entwendeten aus den dortigen Lagerräumen gezielt metallische Grundstoffe sowie Chemikalien im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.

Zum Abtransport der Beute nutzten die Täter mindestens ein größeres Fahrzeug, welches nach bisherigen Erkenntnissen durch ein geöffnetes Zugangstor auf das Betriebsgelände gefahren wurde.

Bereits zwischen 14.03. und 17.03. war die Betriebsstätte das Ziel von Einbrechern, die auch in diesem Fall offenbar gezielt Rohmaterial entwendet hatten.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen oder Fahrzeugbewegungen im dortigen Industriegebiet unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

Bezugsmeldung der PI Schrobenhausen:

Schrobenhausen, 18.03.25

Schadensträchtiger Einbruch in Firmengebäude

Ort: 86529 Schrobenhausen, Königslachener Weg

Zeit: Freitag, 14.03.25 – Montag, 17.03.25

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude am Königslachener Weg ein. Dazu hebelten die Täter eine Türe an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Lager, daraus entwendeten sie in Eimern und Säcken gelagertes Rohmaterial. Der Wert des Diebesgutes liegt im gut sechsstelligen Eurobereich, der Abtransport muss über die Straße „An der Hanfröste“ erfolgt sein, aufgrund des enormen Gewichts von über 2 to höchstwahrscheinlich durch mehrere Personen und mit einem geeigneten Transportfahrzeug. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich Königslachener Weg/An der Hanfröste verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat wird gebeten sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen.