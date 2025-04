Kulmbach, den 15. April 2025. Musik begleitet unser Leben. Viele Erinnerungen sind untrennbar mit Songs verbunden. Auch in der Motorradkultur spielt der passende Sound eine wichtige Rolle und verstärkt das Lebensgefühl der Biker. Von Rockmusik über härtere Metal-Klänge bis hin zu entspannter Blues- und Country-Musik reicht das Spektrum der diesjährigen 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt. Bei freiem Eintritt vermitteln am letzten Aprilwochenende regionale und überregionale Live-Acts ein Gefühl von Freiheit, Gemeinschaft und Unbeschwertheit. Am Samstagabend verspricht Elli Berlin eine energiegeladene und mitreißende Show.



Sie ist eine Erscheinung, begeistert Fans weltweit und macht genau die Musik, die sie liebt. Zum ersten Mal kommt Elli Berlin nach Kulmbach. Die charismatische Sängerin mit dem unverwechselbaren Look hat ein außergewöhnliches Talent. Ihre stimmliche Brandbreite reicht von tiefen Metal-Growls bis hin zu gefühlvollem Klargesang. Ihre Auftritte sind energiegeladen – mal harter Rock, mal gefühlvoll ruhigere Töne – immer mit tiefgründigen, vorwiegend deutschen Texten. Elli Berlin ist Metal-Diva und Queen gleichermaßen und steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne. Mit ihrem ganz eigenen Sound hat sie es bei einer TV-Talentshow bis ins Finale geschafft. Zur Motorradsternfahrt sorgt Elli Berlin am Abend des 26. April mit ihrer Band für Stimmung.

Davor heizen die Lokalmatadoren Caveland den Besuchern ein. Die siebenköpfige Band steht für Party und Rock, gute Laune und Adrenalin pur. Mit Rockklassikern und einer furiosen Live-Show bringen sie ihr Publikum zum Tanzen und Mitsingen.



Einfach mal wieder durchatmen, sich Zeit nehmen für die wichtigen Dinge im Leben und Spaß haben – dafür steht die oberfränkische Band Foo Fightlcub. Die fünf Musiker lieben es, die Bühne zu rocken und mit authentischer, kraftvoller Rockmusik der US-amerikanischen Band Foo Fighters eine gute Zeit zu erleben.



Zuhören, entspannen und genießen ist am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei angesagt. Die Cover-Band Rocking Seats & Friends liefern Hits und Klassiker der letzten Jahrzehnte. Für gute Unterhaltung ist mit Songs von Amy Winehouse und Nena bis hin zu Bon Jovi gesorgt.



Am Sonntagvormittag hat D.I.E.B.A.N.D aus Kulmbach ihren Auftritt auf der Hauptbühne. Das Sextett umrahmt mit verschiedenen Stilrichtungen und tiefgründigen Texten den bereits traditionellen ökumenischen Motorradgottesdienst. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gegrüßest seist du…!“ und bittet um Schutz und Segen für die Biker.



Authentischen Sound und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen am Sonntagnachmittag die vier Musiker der Red River Band aus Bayreuth. Sie covern bekannte Songs von Johnny Cash bis Lynyrd Skynyrd und laden zum gemütlichen Mitwippen, fröhlichen Mitsingen oder entspannten Zuhören ein. An beiden Tagen ist der Eintritt frei!



Den Festivalcharakter der Kulmbacher Motorradsternfahrt unterstreicht das kulinarische Angebot auf dem Brauereigelände. Es deckt den Bedarf nach Deftigem ebenso wie nach Süßem und bietet für jeden Geschmack etwas. Mit insgesamt sechs alkoholfreien Bierspezialitäten ist die Auswahl so groß wie noch nie zuvor. Vom Kulmbacher Edelherb Alkoholfrei 0,0%, über das Mönchshof Naturtrüb’s Alkoholfrei, dem Mönchshof Natur Radler Zitrone 0,0% Alkoholfrei und dem Kapuziner Hefeweizen Alkoholfrei sind erstmals auch das neue Mönchshof Natur Radler Blutorange 0,0% Alkoholfrei und das ebenfalls neue Mönchshof Alkoholfrei Hell im Ausschank bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt.

Das Programm im Detail:

Samstag, 26. April 2025

12:00 Uhr Öffnung des Geländes

13:00 Uhr Öffnung des Motorrad-Skill-Parcours

13:30 Uhr Rocking Seats & Friends

14:00 Uhr Kradzirkus der Motorradstaffel der Polizei

14:30 Uhr Rocking Seats & Friends

16:30 Uhr Kradzirkus der Motorradstaffel der Polizei

17:00 Uhr Foo Fightclub

19:00 Uhr Caveland

21:30 Uhr Elli Berlin

Sonntag, 27. April