NÜRNBERG. (391) Am frühen Montagmorgen (14.04.2025) versuchten zwei Männer, in einen Lottoladen in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Die Polizei nahm noch vor Ort zwei Tatverdächtige fest.



Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 05:00 Uhr zwei Männer, die sich in der Äußeren Laufer Gasse zunächst verdächtig verhielten und kurz darauf versuchten, die Glastür einer Lottoannahmestelle einzuschlagen. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und Ost nahmen noch vor Ort zwei Männer (29, 45) vorläufig fest. Diese hatten offenbar die gläserne Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass beide Männer mit deutlich über 1,5 Promille alkoholisiert waren. Bei einer Überprüfung stellten die Polizisten zudem fest, dass gegen den 29-jährigen Mann ein Haftbefehl bestand, weshalb er ansschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler