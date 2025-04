NÜRNBERG. (390) Am Samstagnachmittag (12.04.2025) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Gegen 16:05 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Hyundai (polnische Zulassung) vom Lorenzer Platz kommend in den Kreisverkehr in Richtung Lorenzer Straße ein. Zeitgleich wollte auch ein 88-jähriger Fahrradfahrer, der aus der Fußgängerzone kam, vom Gehweg in den Kreisverkehr einbiegen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 88-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Knie und an der Hüfte zu. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw und dem Fahrrad ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf und bitten Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

