HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Sonntag (13.04.2025) kontrollierten Schleierfahnder einen Pkw, der in den Niederlanden als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Fahrer vorläufig festgenommen.

Die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten den Toyota RAV4 mit niederländischer Zulassung kurz vor 11.00 Uhr an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd in Fahrtrichtung Österreich. Im Fahrzeug befand sich ein 49-jähriger Niederländer. Während der Kontrolle stellten die Fahnder Aufbruchspuren fest. Zudem war das angebrachte Kennzeichen auf einen baugleichen, aber anderen Toyota RAV4 ausgestellt. Der kontrollierte Toyota wurde am 09.04.2025 in den Niederlanden als gestohlen gemeldet und zur Sicherstellung ausgeschrieben.

Der Beschuldigte war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte zudem ein verbotenes Einhandmesser mit. Die Ermittlungen zum Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Waffenverstoßes werden von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing und der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt. Die Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei erfolgen in enger Abstimmung mit den niederländischen Behörden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der 49-Jährige vorläufig festgenommen.

Um eine spätere Auslieferung des Beschuldigten in die Niederlanden gewährleisten zu können wurde bei einer gestrigen (14.04.2025) richterlichen Vorführung am Amtsgericht Regensburg eine Festhalteanordnung erlassen und der 49-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 15.04.2025, 09.20 Uhr