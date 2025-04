Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Eine 17-jährige Jugendliche soll am Freitagnachmittag auf einem Radweg bei Schatzenhof von einem zunächst unbekannten Mann körperlich angegangen und mit einem Messer bedroht worden sein. Die Polizei nahm im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter gegen ihn Unterbringungsbefehl.

Gegen 16.45 Uhr wählte die junge Frau den Notruf und teilte mit, dass sie soeben von einem ihr unbekannten Mann auf einem Radweg zu Boden gedrückt und unter Vorhalt eines Messers bedroht worden sei. Der Täter soll nach Beleidigungen von seinem Opfer abgelassen haben und mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine zivile Streifenbesatzung der Zentralen Einsatzdienste Bamberg einen 35-jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Burgebrach feststellen und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige stand erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch unter Betäubungsmitteln. Ihm wird vorgeworfen, während der Festnahme Widerstand geleistet und die eingesetzten Beamten bespuckt zu haben. Zwei griffbereit mitgeführte Cutter-Messer stellten die Polizisten sicher.

Die junge Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und begab sich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erfolgte am Samstag die Vorführung des Mannes beim Ermittlungsrichter. Dieser erließ aufgrund des psychisch auffälligen Zustands des Tatverdächtigten Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Der 35-Jährige wurde im Anschluss in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung in Oberfranken eingeliefert.