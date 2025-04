NÜRNBERG. (389) Die Mitteilung über mutmaßliche Schussgeräusche löste am Dienstagmorgen (15.04.2025) einen Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt aus. Einsatzkräfte nahmen einen 27-jährigen Mann in Gewahrsam.



Bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ging gegen 05:45 Uhr eine Mitteilung über schussähnliche Geräusche aus dem Bereich der Humboldstraße / Gabelsbergerstraße ein. Als mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd, Ost, West und Mitte vor Ort eintrafen und die ersten Ermittlungen durchführten, konnten die Beamten eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße lokalisieren und den Bereich absperren. Im weiteren Verlauf zogen die Beamten Spezialeinsatzkräfte (SEK) hinzu.

Gegen 07:25 Uhr betraten die Polizisten die Wohnung und nahmen dort einen 27-jährigen Mann widerstandslos in Gewahrsam. Im Zuge der folgenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten keine Schusswaffen auf, stellten jedoch fest, dass der 27-Jährige offenbar einige Teile seines Mobiliars zerstört hat. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wird er nun einem Arzt in einer Fachklinik vorgestellt.



Erstellt durch: Christian Seiler