Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Am Montag, 31. März, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt in der Gravenreuther Straße in Bayreuth. Am Sonntag, 13. April, nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt dieser inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie am 1. April berichtet, erbeutete ein zunächst Unbekannter bei dem Raubüberfall unter Vorhalt eines Messers Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Im Zuge intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Bayreuth geriet ein 21-Jähriger mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit in den Fokus der Beamten. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, nahmen Kräfte der Polizei Bayreuth-Stadt den Tatverdächtigen im Bereich der Zentralen Omnibushaltestelle vorläufig fest. Am Montagvormittag wurde dieser einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ der Richter Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den Mann, der sich im Rahmen der Haftvorführung geständig einließ. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.