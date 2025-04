GÜNZBURG. Am Montagnachmittag, 14.04.2025 wurde bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller (ILS) der Brand eines Restaurants in der Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort, waren bereits Flammen am Gebäude sowie eine starke Rauchentwicklung zu erkennen, weshalb mehrere Gebäude evakuiert werden mussten. In der Küche des Lokals kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die umliegenden Feuerwehren und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 118 Personen im Einsatz. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Ob es sich um einen technischen Defekt oder menschliches Fehlverhalten handelt ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm fortgeführt werden. (KPI Memmingen)

