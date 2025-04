0683 – Urlaubszeit oft Einbruchszeit: Polizei informiert

Pfersee – Vergangene Woche versuchten bislang Unbekannte in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten am guten Einbruchschutz der Besitzer.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.04.2025) wollten Unbekannte die Terrassentüre eines Hauses in der Oskar-Kokoschka-Straße aufbrechen. Diese war aber mit einer entsprechenden Sicherung ausgerüstet. Die Täter beschädigten die Türe massiv, beendeten aber schließlich die Tat vorzeitig, da sie nicht ins Haus gelangen konnten.

Gerade zur Urlaubszeit nutzen Einbrecher regelmäßig die Abwesenheit der Hausbewohner. Deswegen rät die Polizei:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig „aufzupassen“. Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen wegzuräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Mehr Infos unter Tel. 0821/323-3773

Weitere Infos zum Thema Einbruchschutz gibt Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster im Podcast der Polizei auf https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie allen gängigen Podcast-Plattformen.

0684 – Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Göggingen - Am gestrigen Sonntag (13.04.2025) konnte die Polizei drei Jugendliche nach einem Hausfriedensbruch festnehmen.

Gegen 18:00 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, dass sich drei Personen auf dem Dach der Friedrich-Ebert-Schule aufhalten sollen. Beim Eintreffen der Streife befanden sich die Personen bereits auf dem Schulhof und flüchteten zu Fuß.

Ein 16-Jähriger konnte im Rahmen der Fahndung angehalten werden. Er gab zu, auf dem Dach der Schule gewesen zu sein. Nach einem Telefonat kamen auch seine 15 und 16 Jahre alten Freunde zurück.

Den drei Jugendlichen wurde ein Platzverweis für das Schulgelände ausgesprochen und die Eltern über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

0685 - Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Haunstetten - Am Sonntag (13.04.2025) kontrollierte eine Polizeistreife einen Mann auf einem Kleinkraftrad, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Die Polizeibeamten wurden auf den Mann aufmerksam, da er auf einem Roller mit ca. 40 km/h auf der Haunstetter Straße fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle gab der 61-Jährige an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da sein Kleinkraftrad jedoch schneller als 25 km/h fährt, hätte der Mann einen Führerschein der Klasse AM benötigt.

Die Weiterfahrt des 61-Jährigen wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

0686 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Oberhausen - Im Tatzeitraum zwischen dem 12.04.2025, 20:00 Uhr und dem 13.04.2025, 09:30 Uhr, wurden zwei Pkws in der Äußere Uferstraße Höhe Hausnummer 17 beschädigt.

Ein Geschädigter stellte am Morgen einen Lackschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite fest. Außerdem konnte er an einem davor geparkten Fahrzeug ebenfalls einen Schaden erkennen. Eine Rücksprache mit dem zweiten Fahrzeughalter ergab, dass es sich an seinem Fahrzeug ebenfalls um einen neuen Schaden an der linken Heckstoßstange handelte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0687 - Polizei stoppt Fahrten unter Drogeneinfluss

Oberhausen - Am Sonntag (13.04.2025) stellten Beamte bei zwei Verkehrskontrollen jeweils Fahrer unter Cannabiseinfluss fest.

Fall 1: Gegen 10:45 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Donauwörther Straße unterwegs und wurde hierbei von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest verlief dabei positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme auf der Dienststelle.

Fall 2: Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw die Sebastianstraße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Auch die Weiterfahrt des 37-Jährigen wurde unterbunden und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt.