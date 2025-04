STARNBERG; In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Zahnarztpraxis in Starnberg eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von 11.04.2025, 18:30 Uhr, bis 12.04.2025, 07:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Dentallabors in der Söckinger Straße ein. Im Gebäude wurde eine Türe aufgebrochen und es wurden mehrere Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, die in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen hat, unter 08141/6120 entgegen.