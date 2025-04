VELDEN, LKR. LANDSHUT. Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zugang zu drei Firmengebäude in der Preysing-Allee verschafft und erheblichen Sachschaden verursacht. Die Kripo Landshut ermittelt in dem Fall.

Vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 11.04.2025, ca. 18.00 Uhr bis Sonntag, 13.04.2025, ca. 09.30 Uhr, haben sich bislang Unbekannte Zugang zu drei Geschäftsräumen in der Preysing-Allee verschafft. In einem Gebäude wurden mehrere Türe gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter verließen das Anwesen zwar ohne Beute, jedoch beträgt der Sachschaden ersten Schätzungen nach rund 10.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch in eine Lagerhalle ereignete sich vermutlich zwischen Samstag, 12.04.2025, ca. 10.00 Uhr bis Sonntag, 13.04.2025, ca.16.00 Uhr. Über ein Fenster haben sich der oder die Täter Zugang zu der Halle verschafft. Auch hier verließen die Unbekannten das Objekt ohne Beute.

In einem weiteren Bürogebäude wurde vergeblich versucht, einen Tresor mit einem Trennschleifer zu öffnen. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzen nach ebenfalls auf rund 10.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Preysing-Allee, zwischen der Bundesstraße B 388 und der Drechslerstraße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 14.04.2025, 10.51 Uhr