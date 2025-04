WIGGENSBACH/LKR. OBERALLGÄU. Der akribischen Spurensicherung und internationalem Informationsaustausch ist es zu verdanken, dass die Kripo Kempten zwei Tatverdächtige ermitteln konnte, denen der Raubüberfall vom 4. Juli 2024 zur Last gelegt wird.

Damals war die Betreiberin eines Gästehauses im Ortsteil Burg zum Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Drei Männer hatten den Gastraum betreten und einer von ihnen hatte die Frau fest- und ihren Mund zugehalten. Durch das entstehende Gerangel waren beide zu Boden gegangen. Die Betreiberin verletzte sich dabei leicht. Diese Zeit nutzten die beiden anderen erfolglos zur Suche nach Bargeld. Die drei Täter flüchteten zu Fuß.

Nach Identifizierung zweier Tatverdächtiger wurden diese zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kempten beantragte beim Amtsgericht Kempten die Untersuchungshaft gegen die zwei Polen, welche durch Erlass eines Haftbefehls auch angeordnet worden ist. Zu diesem Zeitpunkt saß der 37-jährige Pole wegen Eigentumsdelikten bereits in einer polnischen Justizvollzugsanstalt ein. Der 24-jährige Mittäter ist im März im Landkreis Märkisch-Oberland durch Beamte der Bundespolizei bei der Einreise festgenommen worden. Auch er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur Identität des dritten Mannes dauern noch an.

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen dahingehend, ob die drei in Verbindung mit Einbrüchen in der Nacht von 4. auf 5. Juli 2024 stehen könnten. Damals ist in die Apotheke und in ein Café am Marktplatz eingebrochen worden.

Auf die geltende Unschuldsvermutung bis zum Abschluss des Verfahrens wird hingewiesen. (KPI Kempten)

Versuchter Raubüberfall

WIGGENSBACH, LKR. OBERALLGÄU. Am 04.07.2024 wurde eine Frau Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Erbeutet haben die Unbekannten nichts, die Frau wurde leicht verletzt. In der Zeit von 08.15 Uhr bis 08.25 Uhr wurde die Frau in einem Gästehaus in Wiggensbach-Burg Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Zunächst erschien ein einzelner Mann im Gästebereich und antwortete auf Frage, dass er „einen Kumpel“ suche, verließ die Gasträume aber gleich wieder. Wenige Minuten später erschien er jedoch erneut mit zwei Begleitern und hielt die 66-jährige Frau fest und mit einer Hand den Mund zu. Diese leistete Gegenwehr und ging mit dem Angreifer zu Boden, dabei verletzte sie sich leicht. Die beiden anderen Täter durchsuchten in dieser Zeit die Räume nach Bargeld. Diese wurden jedoch nicht fündig und flüchteten zu Fuß über ein Feld am Waldrand entlang Richtung Norden. Die drei Täter hielten sich vermutlich gegen 07.00 Uhr bereits in einem Wald an einem Fußweg zwischen Egg und dem späteren Tatort auf und versteckten sich dort vor einer Hundehalterin mit ihrem Hund. Eventuell bogen sie auf ihrer späteren Flucht erneut in den Wald, auf genau diesen Fußweg, Richtung Egg ab. Der Tatverdächtige, der sich kurz vor dem Überfall zum Auskundschaften in der Gaststätte aufhielt, ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur, war ca. 25 bis 29 Jahre alt, trug eine grüne Hose und grüne Oberbekleidung, hatte schwarze Haare, gebräunte Haut, keinen Bart und ein gepflegtes Äußeres, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der zweite Tatverdächtige war etwa 170 cm bis 175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet, der dritte Tatverdächtige war nur rund 150 bis 155 cm groß und hatte tendenziell eine sehr schlanke kindliche Statur. Alle drei waren bei Tatausführung mit schwarzen Sturmhauben maskiert und sprachen kein Wort. Ein Fahrzeug beobachtete die Geschädigte nicht. Eine Fahndung nach den Tätern mit einer Vielzahl an Einsatzkräften, die bis in den späten Vormittag hin andauerte, verlief ohne Ergebnis. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0831 9909-0. (KPI Kempten)

Zwei Einbrüche

WIGGENSBACH, LKR. OBERALLGÄU. Unbekannte hebelten in der Zeit vom 04.07.2024, 18:00 Uhr, bis 05.07.2024, 05:00 Uhr, am Marktplatz die Eingangstüre der Apotheke auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räume und entwendeten aus verschiedenen Geldbehältnissen einen vierstelligen Geldbetrag. Der Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro. Die gleiche Täterschaft hebelte ebenfalls bei dem im gleichen Gebäude untergebrachten Cafe/Bäckereiverkauf die Eingangstüre auf, durchsuchte ebenfalls alle Räume nach Bargeld und erbeuteten ebenfalls einen Bargeldbetrag. Zuvor hatten sie versucht, die Hintertüre und ein Fenster aufzubrechen, was misslang. Hier liegt der Sachschaden bei ca. 1.000,- Euro. Es wird geprüft, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang mit dem Raubüberfall vom Vormittag besteht, aktuell gibt es aber noch keine Übereinstimmungen. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0831/9909-0. (KPI Kempten)

