BARBING. Durch das aufmerksame Verhalten einer Apothekenangestellten konnte ein versuchter Betrug mit einem gefälschten Rezept aufgedeckt werden. Zwei tatverdächtige Männer sind mittlerweile inhaftiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen.

Am Dienstag, den 8. April 2025, erschien ein 36-jähriger Mann in einer Apotheke in Barbing und versuchte, ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen. Aufgrund einer vorliegenden internen Warnmeldung wurde die Übergabe durch die aufmerksame Apothekenangestellte verweigert. Der Mann, der sich zuvor unter Angabe falscher Personalien telefonisch angekündigt hatte, verließ daraufhin die Apotheke und stieg in ein wartendes Fahrzeug, in welchem sich ein 33-jähriger Mann befand.

Beide Männer konnten noch im Nahbereich durch Polizeikräfte angehalten und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten weitere gefälschte Rezepte und stellten diese sicher.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit weiteren ähnlich gelagerten Fällen in ganz Bayern. Die beiden vorläufig festgenommen Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg am 9. April dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und beide Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.