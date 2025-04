FISCHBACHAU. LKR. MIESBACH. Am Donnerstagabend, 10. April 2025, brach in einem Mehrfamilienhaus in Fischbachau ein Feuer aus. Zwei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeistation Miesbach geführt.

Über die Integrierte Leitstelle Rosenheim wurde am Donnerstag (10. April 2025), gegen 23.25 Uhr, der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fischbachau mitgeteilt. Bei Eintreffen der sofort alarmierten polizeilichen Einsatzkräfte waren die Löscharbeiten durch die Feuerwehr bereits in vollem Gange und die Personen aus den Wohnungen. Eine schwerverletzte Person wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Eine weitere Person zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, musste jedoch nicht weiter medizinisch versorgt werden. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Der Wohnraum der betroffenen Wohnung aber wurde zum größten Teil zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen führten Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Miesbach mit Unterstützung der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim. Noch am Brandort übernahmen Kriminalbeamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Kriminalpolizeistation Miesbach wird, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen in dieser Sache fortführen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.