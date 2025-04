BAD WINDSHEIM. (380) In der Nacht von Donnerstag (10.04.2025) auf Freitag (11.04.2025) brachen bislang Unbekannte in zwei Schulgebäude in Bad Windsheim ein. Sie verursachten hierbei erhebliche Sachschäden, sodass der Schulbetrieb an einer der Einrichtungen für den heutigen Freitag eingestellt werden muss.



In der Nacht drangen der oder die Unbekannten in die Pastorius Grundschule sowie in das Georg-Wilhelm-Steller Gymnasium - beide im Friedensweg - ein.



In den Innenräumen brachen sie etliche Türen auf, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und verwüsteten die Schulgebäude.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, ebenso ein etwaiger Entwendungsschaden.

Auf Grund der massiven Beschädigungen findet der Schulbetrieb an der Grundschule heute in eingeschränkter Art und Weise (Turnhalle) statt. Der Schulbetrieb am betroffenen Gymnasium wird für den heutigen Freitag (11.04.2025) eingestellt, die Eltern wurden bereits durch die Schulleitung informiert.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen. Eine Spurensicherung wird in den Vormittagsstunden durchgeführt. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zur Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl