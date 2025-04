Mit kraftvollen Märschen, gefühlvollen Melodien und einer musikalischen Reise mit dem “Orientexpress” wurde das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern am 28. März 2025 zu einem Abend voller Genüsse für fast 600 Besucher – und zu einem starken Zeichen der Unterstützung des Ehrenamts.

Rund neun Monate nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 kamen Gäste aus der gesamten Region in die Turnhalle der Georg-Hipp-Realschule, um nicht nur Musik zu genießen, sondern auch Gutes zu tun. 7.500 Euro wurden durch Spenden gesammelt – Geld, das nun der Jugend- und Nachwuchsarbeit bei Feuerwehr, BRK und THW zugutekommt. Gestern überreichte Polizeipräsident Günther Gietl in Geisenfeld im Beisein von Landrat Albert Gürtner einen symbolischen Spendenscheck an Vertreter der Rettungs- und Hilfsorganisationen.

Die Spendengelder fließen direkt in die Nachwuchsarbeit, um junge Ehrenamtliche bestens auf ihre vielfältigen Aufgaben bei den Blaulichtorganisationen vorzubereiten.



Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern war somit nicht nur ein Abend voller musikalischer Genüsse, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm.